دولة القانون : استكمال جمع تواقيع لاضافة فقرة انعاش الاحياء الصناعية الى الموازنة العامة

2021/01/17 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / استكملت كتلة ائتلاف دولة القانون جمع تواقيع اعضاء مجلس النواب عن طلب رسمي لاضافة فقرة الى قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 تتعلق بالسيارات المستوردة.وطالب النواب الموقعيـن ، باضافة مادة قانونية في الموازنة تنص على السماح بادخال السيارات المستوردة المتضررة الى العراق مباشرة، ما يسهم في تنشيط وانعاش الاحياء الصناعية في مختلف محافظات العراق والحد من خروج العملة الصعبة وتشغيل الايادي العاملة داخل العراق بدلا من اصلاحها في دول الجوار ثم ادخالها الى العراق.يذكر ان قرار اللجنة الاقتصادية المرقم 435 في 8 / 5 / 2018 اوقف العمل بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم 145 في 29 / 2 / 2016 الذي تسبب في خسائر مالية واقتصادية وتعطيل اعمال الاف الايادي العاملة من اصحاب المصالح وورش تصليح السبارات لصالح دول الجوار./انتهى5

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