2021/01/17 | 16:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الإتصالات العراقية، العمل على تشغيل خدمة انترنت متطورة في البلاد في الفترة المقبلة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإتصالات العراقية تكشف عن خدمة انترنت متطورة قريباً ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإتصالات العراقية تكشف عن خدمة انترنت متطورة قريباً ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).