منعا لانتشار انفلونزا الطيور.. ذي قار وواسط تمنعان دخول الدجاج الى المحافظتين (وثائق)

2021/01/17 | 16:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت محافظتا ذي قار و واسط، الأحد توجيها بمنع دخول الدجاج الحي الى المحافظتين، بعد ظهور اصابات بانفلونزا الطيور في صلاح الدين.

وجاء في وثيقة صادرة من مديرية زراعة ذي قار بتاريخ، اليوم (17 كانون الثاني 2021)، أنه "بالنظر لظهور مرض انفلونزا الطيور H5N8 في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين في أحد حقول دواجن بيض المائدة، وخوفا من وصول هذا المرض إلى محافظتنا لكونه سريع الانتشار یرجى مفاتحة قيادة شرطة ذي قار بالإيعاز الى كافة سيطرات مداخل المحافظة بمنع دخول الدجاج من المحافظات".

فيما ذكرت محافظة واسط في بيان لها، انه "وجه محافظ واسط، محمد المياحي، بغلق مداخل المحافظة أمام دخول الدجاج الحي من بقية المحافظات حفاظا على الثروة الحيوانية، والتأكد من الموقف الوبائي الخاص بمرض إنفلونزا الطيور بعد تسجيل بعض الحالات في عدد من حقول الدواجن في محافظة صلاح الدين".

واعلنت دائرة صحة صلاح الدين، مباشرتها بأخذ مسحات من العاملين في حقول دواجن سامراء المصابة بانفلونزا الطيور، موجهة شعب الرقابة الصحية بمتابعة تداول الدواجن وفق قانون الصحة العامة.

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