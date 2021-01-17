النزاهة تصدر بيانا بشأن مراحل إنجاز الإخبارات والقضايا الخاصة بالقطاع الصحيِّ

2021/01/17 | 16:50 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اصدرت هيئة النزاهة، الاحد، بيانا بشان مراحل إنجاز الإخبارات والقضايا الخاصة بالقطاع الصحيِّ.

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