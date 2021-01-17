مقتل 2 من عناصر داعش بقصف جوي شرق الفلوجة   

2021/01/17 | 16:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار…

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل إرهابيين اثنين اثر قصف جوي شرق مدينة الفلوجة.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة /، إن “القوات الامنية وبدعم من طيران الجيش نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة”، مبينا أن “الحملة أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر داعش بقصف جوي استهدف مضافة لهم”.

وأضاف، أن “استهداف الوكر جاء وفق معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من استهدافه بصورة دقيقة”، موضحا ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية لتعقب خلايا داعش في المناطق الصحراوية التي تربط قضاء الكرمة بحدود قضاء سامراء”.

يذكر ان جزيرة قضاء الكرمة باتجاه حدود محافظة صلاح الدين تحتوي على بقايا لخلايا داعش يتم معالجتها بين الحين والاخر.



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