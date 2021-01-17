أربيل تحتضن معرضا للأعمال اليدوية

2021/01/17 | 16:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح اليوم الأحد المصادف، معرضا الأعمال اليدوية النسائية في مقر مكتبة مموزين وسط أربيل.

ومن المقرر ان يستمر المعرض ثلاثة أيام لغاية يوم الثلاثاء القادم، كما ويفتتح المعرض ابوابه من الساعة العاشرة صباحا لغاية الخامسة عصرا من كل يوم، لزيارة المعرض من قبل الزوار.

المعرض هو جهود فردية لنسوة لديهن إمكانية في عمل مواد يدوية نسائية جميلة دون دعم أو مساندة من جهة معينة.

PUKmedia زيد محمود - أربيل

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