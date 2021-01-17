2021/01/17 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل 3 وفيات و110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الإصابات الجديدة توزعت في (أربيل 30، السليمانية 68، دهوك 12)، فيما سجلت 971 حالة شفاء (363 في أربيل، السليمانية 181، دهوك 343، حلبجة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يسجل 3 وفيات و110 إصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يسجل 3 وفيات و110 إصابات جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).