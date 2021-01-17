الدفاع تعلن مقتل آمر فوج واثنين من الجنود بتفجير في تلعفر

2021/01/17 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، مقتل آمر فوج في الجيش العراقي واثنين من الجنود بتفجير في قضاء تلعفر محافظة نينوى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع تنعى الشهيد البطل المقدم الركن حيدر عادل محمد، آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الثالث والسبعين فرقة المشاة الخامسة عشرة، والذي …

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