في غضون أسابيع.. إطلاق الجيل الرابع للانترنت لأول مرة في العراق

2021/01/17 | 17:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت شركة اسياسيل، الاحد، عن اطلاق الجيل الرابع للانترنيت في العراق خلال الاسابيع المقبلة .وقامت شرکة آسیاسیل في عدة منشورات لها عبر حساباتها وصفحاتها الرسمیة علی شبکات التواصل الإجتماعي باعلان المواطنین فیما اذا کانوا مستعدین للجیل الرابع G_LTE4، عن طریق الإتصال بالرمز القصیر #393* ومن ثم یتم اشعارهم من خلال رسالة نصیة قصیرة […]

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