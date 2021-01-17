2021/01/17 | 17:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن تعيينات غير قانونية لحكومة الكاظمي بدون غطاء مالي!

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاحد، عن تعيينات غير قانونية من قبل حكومة الكاظمي من دون تخصيصات مالية في 2020 واضافة مخصصاتها الى 2021 ما تسبب “بكارثة” في الموازنة المقدمة.

وقال عضو اللجنة المالية احمد الصفار ان “اي درجات وظيفية يجب ان تدرج ضمن قانون الموازنة ليكون لها تخصيص مالي”.

واضاف ان “حكومة الكاظمي عينت بشكل غير قانوني واعداد هائلة من دون غطاء مالي لعدم وجود موازنة في 2020″، مشيرا الى ان “الكارثة التي قامت بها الحكومة هي اضافة مخصصات التعيينات الى موازنة 2021 وتسببت بهذا العجز الكبير”.

وتابع ان “هذه التعيينات تعتبر باطلة وغير قانونية من دون غطاء مالي ويجب اعادة النظر بها او محاسبة الحكومة عليها”.

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