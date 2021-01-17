السليمانية.. مواطن يجمع القطع التراثية منذ 28 عاما

2021/01/17 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من بلوغه سن الـ 73 عاما، الا ان احد مواطني السليمانية، وهو رؤوف عبدالعزيز لا يزال يمارس هوايته المفضلة منذ نحو 28 عاما في جمع الاشياء والقطع الفلوكلورية والتراثية.

وقال عبد العزيز لـ PUKmedia، ان معرضه يحتوي على نحو 12 الف قطعة من الاشياء التراثية، احداها خوذة ترجع الى حقبة القائد الكوردي صلاح الدين الايوبي.

ويضيف: ان جمع المواد التراثية ليست مسألة صعبة وانه يبحث عن تلك القطع في اماكن ومناطق عدة لجمعها وعرضها في محله، مبينا انه يقوم بعملية بيع وشراء هذه القطع من اجل توفير لقمة العيش.

واشار الى، انه يتواجد في محله من الثامنة صباحا الى الخامسة مساءً وبشكل يومي، وان المواطنين يزورون معرضه لشراء القطع التراثية بينما يزوره البعض الآخر لمشاهدتها فقط.

ولفت الى، ان من الشياء النادرة والقديمة التي تتواجد في محله، هي خوذة محارب تعود الى حقبة القائد الكوردي صلاح الدين الايوبي.

PUKmedia خاص

الصور / جمال سركتي

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