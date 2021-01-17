ميسي يؤكد مشاركته ضد اتلتيك بلباو

2021/01/17 | 17:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رسالة قاطعة حول مشاركته ضد أتلتيك بلباو، مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وكانت هناك شكوك حول مشاركة ميسي، بسبب غيابه ضد ريال سوسيداد في نصف النهائي، بالإضافة إلى عدم تواجده في التدريبات الجماعية، الجمعة الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي شارك في المران الصباحي لبرشلونة، اليوم، على ملعب بينيتو فيلامارين.

وأشارت إلى أنه عقب ظهور ميسي في حالة جيدة خلال تدريبات الأمس، عاد لتكرار الأمر في المران الصباحي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، سيعلن القائمة الخاصة بالمباراة قبل ساعات فقط من النهائي.

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