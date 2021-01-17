فوز وتعادل في دوري الكرة الممتاز

2021/01/17 | 17:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

تتواصل مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم اليوم الاحد.

واحتضن ملعب الفيحاء مباراة نفط البصرة امام النجف، حيث تغلب الاخير على الاول بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد.

وسجل ثلاثية النجف كل من معين احمد في الدقيقة 17 واحمد لفتة هدفين في الدقيقتين 46 و64.

وفي مباراة اخرى احتضن ملعب التاجي مباراة الحدود والكرخ ضمن ذات الجولة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي من دون اهداف.



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