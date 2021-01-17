بعد 95 مليون إصابة في العالم.. 11 دولة لم يصلها كورونا

2021/01/17 | 17:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - متابعة

بعد أن اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في مختلف أنحاء العالم من 95 مليون إصابة، وتجاوز عدد الوفيات من جرائها حاجز المليونين، يبدو وكأن الوباء اجتاح العالم كله.

ولكن قد تبدو غريبة إذا قلنا، مع ذلك أن هناك قلة من دول العالم لم يصلها الوباء على الإطلاق، وظلت خالية من الفيروس بعد مرور أكثر من عام على بدء تفشي الفيروس بعد ظهور أول إصابة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، أي قبل أكثر من عام.

وبالفعل هناك 11 دولة في العالم لم يصلها فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

وربما لا يكون الأمر غريبا إذا علمنا أن كل هذه الدول، باستثناء واحدة، عبارة عن جزر في المحيط الهادئ، وحركة المرور الخارجية منها وإليها كانت شبه متوقفة بعد أن أغلقت أبوابها في وقت مبكر، الأمر الذي منع جميع الزوار الدوليين من دخول شواطئهم.

وهذه الدول هي: جزر كوك: يبلغ عدد سكانها نحو 17000 نسمة، وتضمنت الإجراءات والاحتياطات التي اتخذتها جزر كوك إغلاق المدارس، وشجعت على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة، ولكن بعد بضعة أسابيع، عادت الحياة إلى طبيعتها.



والثانية توفالو: يقدر عدد سكانها بنحو 11500 نسمة، وسارعت هذه الدولة إلى إغلاق حدودها على الفور، وعملت على فرض حجر صحي صارم لمدة أسبوعين على أي شخص يدخل البلاد.

أما جزيرة ودولة تونغا التي يبلغ عدد سكانها قرابة 104 آلاف نسمة، فعملت، وفي وقت مبكر، على إعادة توجيه السفن السياحية وفرضت حظرا على السفر الدولي، الأمر الذي ساهم في منع دخول الفيروس إليها.

وجزر بيتكيرن: وهي تتبع التاج البريطاني مكونة من أربعة جزر توجد في المحيط الهادئ، ويبلغ عدد سكانها 50 نسمة فقط.

فيما شرعت دولة نييوي بإجراءات الوقاية والاحتياطيات اللازمة لمنع دخول فيروس كورونا منذ الأيام الأولى لاندلاع الوباء، فعلقت جميع الرحلات وفرضت حجرا صحيا صارما على المواطنين العائدين إلى ديارهم.

ودولة نييوي في جنوب المحيط الهادئ، على بعد 2400 كيلومتر شمال شرقي نيوزيلندا وتتمتع بحكم ذاتي مع نيوزيلندا، ويبلغ عدد سكانها، حوالي 1,612 نسمة.

بعدها ناورو، وهي واحدة من أكثر البلدان فقرا على وجه الأرض، وتحصل على المال من خلال تأجير معظم أراضيها إلى أستراليا لاستخدامها كمخيم اعتقال للمهاجرين واللاجئين غير الشرعيين.

والأخرى كيريباتي وهي أرخبيل من الجزر يقع في المحيط الهادئ ويمكن القول إن واحدا من الأسباب الرئيسة في عدم وصول فيروس كورونا إليها ناجم عن وجود عدد قليل جدا من شركات الطيران التي لها خطوط طيران إلى كيريباتي، لذا كان من الأسهل على هذه الأمة فرض حظر على السفر.

وتأتي بعدها توكيلاو وهي إقليم تابع لنيوزيلندا، وهي من الدول القليلة التي لم يصلها فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وفي ميكرونيزيا التي هي عبارة عن أرخبيل من الجزر البالغ عددها 600، وحذرت الحكومة في وقت مبكر بأنه "لا يُسمح للركاب بإنزال أي سفينة بحرية أو طائرة ذات منشأ خارج ولايات ميكرونيزيا الموحدة، باستثناء الأفراد الذين حصلوا على استثناء من الحكومة الوطنية أو أولئك الذين يعملون في السفن البحرية التجارية التي تلتزم بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية"، الأمر الذي ساهم في عدم وصول الفيروس القاتل إليها.

أما تركمانستان الواقعة في وسط آسيا، وهي الدولة الوحيدة "غير الجزيرة" في المجموعة، ولم تسجل هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أي إصابات بالفيروس حتى الآن، بحسب الإعلانات الرسمية، علما بأنها دولة كبيرة من حيث المساحة، إذ تتجاوز نصف مليون كيلو متر مربع.

المصدر : سكاي نيوز

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