بالوثيقة.. التربية تمدد فترة قبول الطلبة خريجي الدراسة المتوسطة بالمدارس المهنية

2021/01/17 | 17:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التربية، اليوم الاحد، تمديد فترة قبول الطلبة خريجي (الدراسة المتوسطة) في المدارس المهنية للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “وزارة التربية توافق على تمديد فترة قبول الطلبة خريجي (الدراسة المتوسطة) في المدارس المهنية للعام الدراسي 2020 – 2021 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 21 من شهر كانون الثاني الجاري”.

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