2021/01/17 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب نادي النجف على مضيفه نادي نفط

البصرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر

للدوري العراقي الممتاز.حيث جرت

المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة

البصرة في الساعة الواحدة وخمسة

وأربعين دقيقة بعد ظهر يوم الأحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف يتغلب على نفط البصرة بثلاثة نظيفة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف يتغلب على نفط البصرة بثلاثة نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).