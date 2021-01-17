رسالة للكاظمي من الكرد الفيليين

2021/01/17 | 17:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب رئيس التحالف العراقي للكرد الفيليين، أسد الله الفيلي، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باصدار امر ديواني لانصاف حقوق المكونات والاقليات.وقال الفيلي خلال اجتماع المكتب السياسي والهيئة العامة للتحالف بحسب بيان، إن “المكون الفيلي من اكثر الشرائح ظلما واضطهادا في العراق حيث تعرض الى ابشع الجرائم في العهد البائد ولازال”.وأضاف، أن “جميع الحكومات السابقة التي تسنمت زمام الامور همشت دور المكون الفيلي واننا في التحالف العراقي للكرد الفيليين نطالب رئيس الوزراء باصدار امر ديواني لإنصاف هذا المكون اسوة ببقية المكونات”.وعد الفيلي ان “التوازن الوظيفي غير موجود في دوائر الدولة ، وهذا الامر ادى الى استبعاد الكفاءات […]

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