القوات الأمريكية تخرج رتلا محملا بحبوب مسروقة من سوريا إلى العراق

2021/01/17 | 17:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أخرجت القوات الأمريكية رتل آليات محملاً بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.

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