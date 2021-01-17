برلماني كردي: الإقليم لن يسلم النفط لبغداد والمفاوضات هي مضيعة للوقت

2021/01/17 | 17:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الجماعة الإسلامية مسلم عبد الله، الأحد، بأن حكومة الإقليم لن تسلم النفط إلى بغداد ومفاوضتها مع الحكومة الاتحادية هي مضيعة للوقت.

وقال عبد الله لـوكالة /المعلومة/ “قلنا منذ البداية بأن حكومة الإقليم لاتمتلك السيطرة على النفط، لأنه مباع إلى الشركات التركية لمدة 50 عاماً، ولكن الحكومة الاتحادية استمرت بمفاوضتها وحواراتها العقيمة مع وفود الإقليم”.

وأضاف أن “هذا الشد والجذب سيستمر ومن يدفع الضريبة هو المواطن الكردي، لآن الحكومة لن تسلم برميلا واحد للنفط، وبالتالي فأنه من الصعوبة التوصل لاتفاق بين بغداد وأربيل في موازنة2021، لآن الكتل السياسية سترفض التصويت على حصة الإقليم”.

وأشار إلى أن “حلا وحيدا يمكن القيام به، وهو التعامل مع الموظفين في الإقليم بشكل مباشر عبر توطين رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية، وأما محاولة التفاوض مع حكومة الإقليم والاتفاق معها فلن تجدي نفعا”.

واتفق وفد حكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد مؤخرا، على تسليم 250 ألف برميل للنفط ونصف عائدات المنافذ الحدودية مقابل إرسال الحكومة الاتحادية لحوالي 13 تريليون دينار مخصصة كموازنة سنوية للإقليم.انتهى 15 ع

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