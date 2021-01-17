الرئيس العراقي يفصح عن ذمته المالية لعام 2021

2021/01/17 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفصح الرئيس العراقي برهم صالح عن ذمته المالية لعام ألفين وواحد وعشرين.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية تلقيها استمارة كشف الذمة المالية للعام الحالي ألفين وواحد وعشرين الخاصة برئيس الجمهورية برهم صالح، طبقا لأحكام الدستور، والتي تلزم رئيس الجمهورية ونوابه وكل من يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية في الدولة بتقديم إقرار عن ذممهم المالية.

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