آسياسيل تطلق الجيل الرابع لشبكات الانترنيت

2021/01/17 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة اسياسيل، عن اطلاق الجيل الرابع لشبكات الانترنيت في العراق خلال الاسابيع المقبلة .

الشرکة آسیاسیل ومن خلال عدة منشورات لها عبر حساباتها وصفحاتها الرسمیة علی شبکات التواصل الإجتماعي نوهت الى انها ستطلق الجيل الرابع G_LTE4 سائلةً المواطنین فیما اذا کانوا مستعدین لانطلاق الجيل الجديد، عن طریق الإتصال بالرمز القصیر #393*.

واضافت الشركة، انه یتم اشعارهم من خلال رسالة نصیة قصیرة أو عن طریق تطبیق آسیاسیل فیما اذا کانت: اولاً، شریحة الـ SIM الخاصة بهم متوافقة مع الـ "4G"، ثانیاً، فیما اذا کان هواتفم النقالة متوافقة مع جيل الـ "4G".

کما اشارت شرکة آسیاسیل إلی انه في حال عدم توافق شریحة الـ SIM مع الجیل الرابع الـ"4G"، فإن بإمکان المشترکین استبدال شرائحهم مجاناً وبسهولة في کافة نقاط بیع الشركة.

PUKmedia

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