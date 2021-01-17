كتلة الاتحاد الوطني تطالب بزيادة التخصيصات المالية للمادة 140

2021/01/17 | 17:55 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائبان في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، الى زيادة التخصيصات المالية للمادة 140 من الدستور.

وبحسب الموازنة المالية لعام 2021، ان التخصيصات المالية للمادة 140 من الدستور تبلغ 12 مليار ونصف دينار.

وقالت النائب ديلان غفور عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب، ان التخصيصات المالية للمادة 140 من الدستور انخفضت مقارنة مع العام 2019، موضحة، ان المبلغ المخصص لجميع المناطق المتنازع عليها كما تشمل مناطق في جنوب ووسط العراق.

واضافت: ندعو اللجنة المالية النيابية الى زيادة التخصيصات المالية للمادة 140 من الدستور، مؤكدة انها طالبت رئاسة مجلس النواب بزيادة التخصيصات.

من جانبه قال النائب جمال شكور عن كتلة الاتحاد الوطني بمجلس النواب: انه من الضروري ايلاء الاهمية بالمادة 140 من الدستور، وتنفيذ جميع فقراتها لحل المشاكل في المناطق المتنازع عليها بضمنها مشاكل الفلاحين، مشيرا الى ان الموازنة المالية لعام 2021 خصصت 12 مليار دينار للمادة 140.

واضاف: ان حل المشاكل يحتاج الى موازنة اكبر مؤكدا ضرورة تفعيل لجنة المادة 140 من الدستور العراقي.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

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