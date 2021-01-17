2021/01/17 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} حقق فريق القوة الجوية فوزا ساحقا على أربيل بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة لدوري الكرة الممتاز .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يسحق أربيل بثلاثة أهداف نظيفة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يسحق أربيل بثلاثة أهداف نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).