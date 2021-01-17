المالية النيابية تبحث اربع تخصيصات ثقيلة في موازنة 2021

2021/01/17 | 18:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحثت اللجنة المالية النيابية، الاحد، مع وزارت الصحة والنقل والتعليم والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تخصياتها المالية في موازنة 2021.

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