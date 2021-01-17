الكشف عن تفاصيل جريمة النصر واعتقال القاتلين.. صور

2021/01/17 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاحد، عن تفاصيل جريمة قتل شاب في قضاء النصر بالمحافظة، فيما اشارت الى اعتقال القاتلين.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود وبإيعاز ومتابعة قائد شرطة محافظة ذي قار والمنشات, وعلى خلفية العثور على جثة المجنى عليه الشاب ( احمد رشيد مطشر عرنوص الحميدي ) البالغ من العمر 32 عاما ملقاة على الطريق في سوق قضاء النصر شمال ذي قار وهو مفارق الحياة نتيجة تعرضه للطعن في منطقة الصدر".

واضافت انه "تم فرض طوق امني حول الحادث واجراء مسح ميداني ومن خلال البحث والتحري والاستفادة من كاميرات المراقبة من قبل فريق تحقيقي برئاسة مدير قسم شرطة قضاء النصر العميد اسعد حلو صالح وبمشاركة مديرية مكافحة اجرام ذي قار ومكتب استخبارات ومكافحة الارهاب ومكتب الامن الوطني في النصر وخلية استخبارات مديرية الافواج".

واكدت انه "خلال وقت قياسي تم التوصل الى اول خيوط الجريمة وبموافقات قضائية تم القاء القبض على المتهم ( ل .



ع .



ع ) البالغ من العمر 26 عاما وبجهود ضباط تحقيق اكفاء تم انتزاع الاعترافات بمهنية حول شريكه المتهم ( م .



ح .



ص ) الذي اتجه الى محافظة المثنى هاربا من العدالة بمساعدة المتهمين كل من شقيقه المتهم ( أ.



ح .



ص ) وسائق السيارة المتهم ( أ .



س .



ج )".

وتابعت ان "ذلك تم بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية تمكنت مديرية شرطة المثنى من القبض على المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية لإرساله الى جهة الطلب"، لافتة الى ان "قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق والكشف عن اسباب الجريمة ودوافعها".

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