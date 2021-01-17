’مُربحة ومضمونة وخطيرة’.. اكتشاف آلية جديدة للتهريب من إيران لكردستان

2021/01/17 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. حذرت اللجنة المالية في برلمان كردستان، من آلية جديدة للتهريب عبر المنافذ الواقعة تحت س...

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