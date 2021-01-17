تحقيق في دعوى ’سرقة بحث علمي’ من قبل رئيس جامعة عراقية

2021/01/17 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيقاً في قضية سرقة "بحث علمي"، مُتهم ف...

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