بعد مقتل 4 أشخاص في بغداد بسببها.. عضو بالأمن النيابية يدعو لاتباع 3 خطوات لإنهاء النزاعات العشائرية

2021/01/17 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الأحد، 17 كانون الثاني، 2021، لاتباع 3 خطوات يمكن من خلالها القضاء على النزاعات العشائرية المتكررة التي تشهدها البلاد.

وقال الغانمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مواجهة النزاعات العشائرية باتت بحاجة إلى إطلاق خارطة طريق وطنية لتصفيتها في كل محافظات البلاد، فضلا عن صياغة قانون رادع ومشدد بحق المتورطين بها، بالإضافة إلى نزع السلاح من كل الشرائح عبر سن قانون يفرض احكام صارمة على من يحمله دون اجازة عندئذ سيكون الموقف مختلفا".

وشدد على "ضرورة تنفيذ القانون بحذافيره، مع إطلاق حملات لمصادرة جميع السلاح وفي كل المناطق".

واشار الغانمي إلى أن "المناطق الجنوبية والوسطى وبغداد واطرافها، تشهد بشكل متكرر معدلات كبيرة من النزاعات العشائرية التي تتسبب بسقوط عدد من الضحايا".

وبين أنه "من المؤسف أن يملك العراق كل هذه القوات الأمنية وما تزال النزاعات العشائرية تحدث في المشهد العام".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لقي أربعة أشخاص مصرعهم، إثر اندلاع نزاع عشائري، شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني، إن "معركة عشائرية نشبت، مساء أمس السبت، بين عشيرتين في منطقة الأمين خلف السدة شرق العاصمة بغداد".

واضاف أن "الجانبين استخدما الأسلحة الرشاشة والمسدسات، فيما تدخلت القوات الأمنية سريعا وشنت حملة اعتقالات وصادرت أسلحة وعجلات".

وأوضح، أنّ "عدد المعتقلين بالنزاع العشائري بلغ 4 أشخاص، أحدهم يبلغ من العمر 21 عاما".

من جهته أكد مصدر طبي في بغداد أن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم جرّاء النزاع القبلي الذي اندلع شرقي العاصمة، إذ وصلت جثثهم إلى مستشفى الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "جثث القتلى كانت لأربعة شباب في مقتبل العمر، أصيبوا بطلقات نارية في مناطق الرأس والصدر، والبطن".

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