الجوية يعتلي صدارة الممتاز مؤقتاً من بوابة أربيل..وينتظر هدية الزوراء للدائمية

2021/01/17 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم / بغداد

إنتقل فريق الجوية بكرة القدم اليوم الاحد ( ١٧ كانون الثاني 2021) الى الصدارة المؤقتة لقائمة دوري الكرة الممتاز بعد الفوز على اربيل 3- صفر، ضمن منافسات الجولة (١٤) ، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، فيما ينتظر اليوم الفريق الجوي تعثر المتصدر نفط الوسط امام الزوراء ليتحول من الصدارة المؤقتة الى الدائمية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،" الجوية دخل اللقاء وهو يبحث عن نقاط المباراة التي تنقله الى الصدارة بإنتظار خسارة المتصدر نفط الوسط امام الزوراء اليوم أيضا، الضغط الجوي والافضلية لم يثمران لفرص فعلية بعد أن لعب اربيل بدفاع متماسك مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة ،لذا فأن الحلول لاختراق خطوط اربيل من قبل الجوية غابت، لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي".

واضاف،" وأستمرت أفضلية الجوية الى الشوط الثاني، ليعلن هداف الدوري أيمن حسين عن هدف التقدم للجوية في الدقيقة 48، عندما تسلم كرة من سامح سعيد، إستقبلها أيمن وسددها قوية هزت الشباك الاربيل ية، واضاف حسين جبار هدف الاطمئنان الثاني للجوية عند الدقيقة ٦٢، ليعود الهداف أيمن حسين بممارسة هوايته التهديفية والهدف الثالث للجوية عند الدقيقة 69،امام تفكك خطوط اربيل التي منحت الجوية حرية التحرك في منطقة جزاء الفريق الشمالي الذي تعرض فريقه لحالة طرد للاعبه البرازيلي أرتن عند الدقيقة 81، بعد الانذار الثاني في اللقاء، وأجتهد اربيل بحثاً عن تقليص الفارق، لكنه لم ينال ذلك حتى نهاية اللقاء والفوز الجوي 3- صفر.

وبفوز الجوية اليوم إرتفع رصيده الى النقطة 28 وبفارق نقطة واحدة عن نفط الوسط المتصدر الذي تنتظره مباراة اليوم ايضا امام الزوراء، وفي حالة خسارته، فأن الجوية سينتقل من الصدارة المؤقتة الى الدائمية.

وكانت الجولة (14)، قد أفتتحت أمس السبت، بفوز الكهرباء على نفط ميسان،والنفط على الميناء، والسماوة على الصناعات، وتعادل الامانة والديوانية، وزاخو والقاسم، فيما فاز النجف على نفط البصرة اليوم وتعادل الحدود والكرخ.

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