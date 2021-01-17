الجوية يهزم أربيل بثلاثية

2021/01/17 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكتسح القوة الجوية فريق اربيل بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي ضيفها ملعب الشعب الدولي لصالح الجولة الرابعة عشر من دوري الكرة الممتاز.الشوط الاول كان سجالاً بين الفريقين وهجمات متبادلة على المرميين, لكنه انتهى سلبي النتيجة.وفي شوط المباراة الثاني كثف الصقور هجماتهم فتمكن مهاجم الفريق ايمن حسين من تسجيل اول اهداف فريقه في الدقيقة (48) قبل ان يعزز حسين جبار النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة (63) وايمن حسين بهدف ثاني له وثالث لفريقه في الدقيقة (68).بهذه النتيجة تربع القوة الجوية على عرش صدارة المسابقة مؤقتاً برصيد 28 نقطة, فيما حل اربيل في المركز 11 برصيد 17 نقطة ./انتهى

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