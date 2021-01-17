2021/01/17 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية وجود جملة من الايضاحات التي يتطلب على مفوضيـة الانتخابات استكمالها فنيا قبل المضي لاجراء الانتخابات المقبلـة .وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " العملية الانتخابية بحاجة الى شفافية ونزاهة وتحديد الموعد النهائي "، مشيرا الى ان " الجانب الفني لايزال بحاجة الى متطلبات وتحضيرات اكثر من قبل المفوضية ".واضاف ان " المفوضية لم تستكمل حتى الان جميع استعداداتها ومتطلباتها الفنية ، وهي تحتاج الى جملة ايضاحات منها وجود 25 مليون ناخب عراقي ولدينا 14 مليون فقط هم من تم تحديث بياناتهم حاليا "، مبينا ان " عملية تصويت مواطني الخارج لاتزال غير متكملة بعد والية العمل فيها مبهمة ".واوضح ان " المفوضية تحتاج الى لمسات فنية لتحديد موعد حاسم بالتنسيق مع الرئاسات لاجراء الانتخابات المقبلة "، مؤكدا ان " الموعد المناسب لاجراء الانتخابات لن يكون في 6 حزيران المقبل ، لان المفوضيـة تحتاج في اقل تقدير الى ثلاثة اشهر اخرى ، بعد حزيران للمضي باجراء الانتخابات "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية لـ/ نينا / : المفوضيـة تحتاج مالايقل عن 3 اشهر بعد حزيران لاجراء الانتخابات المقبلـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية لـ/ نينا / : المفوضيـة تحتاج مالايقل عن 3 اشهر بعد حزيران لاجراء الانتخابات المقبلـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).