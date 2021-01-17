بتصريح متلفز.. احمد الصفار : انخفاض دخل المواطنين بحدود 23% برفع سعر الصرف للدولار

2021/01/17 | 23:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار ان التعديلات ستشمل أغلب بنود موازنة 2021.وقال الصفار في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا /: ان مخالفات إدارية وقانونية في موازنة 2021 بسبب تأخر إرسالها ونسبة العجز كبيرة.واكد الصفار: انخفاض دخل المواطنين بحدود 23% برفع سعر الصرف للدولار./انتهى9

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