خلية الاعلام تعلن الإيجاز الأمني خلال 24 ساعة

2021/01/17 | 23:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد، موجز اخبار القوات الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى القبض على ثلاثة مطلوبين بقضايا نصب واحتيال، وضبط صواريخ كاتيوشا.وذكر بيان للخلية، أن “قوة من فوج طوارئ بغداد السادس ومكتب استخبارات وامن الاعظمية الميداني شرعت بعملية امنية في بغداد القت من خلالها القبض على ثلاثة مطلوبين […]

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