2021/01/17 | 23:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، مرسوماً جمهورياً بشأن تعيين قضاء في محكمة التمييز الإتحادية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسوم جمهوري بتعيين ثلاثة قضاة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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