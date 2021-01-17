مستشار بايدن يطالب بالإفراج

2021/01/17 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد، جايك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أنه "ينبغي الإفراج فورا" عن المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي اعتقل، الأحد، في العاصمة الروسية، موسكو.

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