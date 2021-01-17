2021/01/17 | 23:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المدير الفني لنادي الزوراء راضي شنيشل ان مباراة اليوم امام نفط الوسط لم تكن سهلة ابداً ،نظراً لاهميتها في المنافسة على الصدارة.

وتغلب الزوراء مساء الاحد على نفط الوسط بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 14 من دوري الكرة الممتاز.

واضاف شنيشل : فريق نفط الوسط هو متصدراً للدوري في 14 جولة سابقة وقدم اداء ونتائج مميزة خلال مبارياته السابقة، لذا فالفوز يمثل حافز كبير لفريقنا لتقديم الافضل في المباريات المقبلة.

واردف : الفريق مر بظروف صعبة نوعاً ما من الجانب المادي ، ولذلك لانحمل الاخوة في الكادر التدريبي السابق الاخفاقات التي حصلت وانا مكملاً لعملهم.

واختتم حديثه قائلاً : اتوجه بالشكر لجميع اللاعبين على مابذلوه من مجهودات عالية في المباراتين السابقتين ، نطمح بأستمرار النتائج الايجابية في المباريات القادمة للاقتراب اكثر من الصدارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راضي شنيشل : نطمح لاستمرار النتائج الايجابية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راضي شنيشل : نطمح لاستمرار النتائج الايجابية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راضي شنيشل : نطمح لاستمرار النتائج الايجابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).