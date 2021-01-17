أربيل: اعتقال متسول جمع 13 مليون دينار في غضون 3 أيام

2021/01/17 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أقدمت السلطات الأمنية في أربيل، الأحد، على اعتقال متسول جمع 13 مليون دينار في غضون 3 أيام.

وقال مدير اعلام شرطة أربيل، هوكر عزيز، لموقع NRT عربية اليوم، (17 كانون الثاني 2021)، انه تم "اعتقال متسول قدم من خارج العراق واستغل عطف المواطنين وجمع 13 مليون دينار خلال 72 ساعة".

وأضاف عزيز، ان "الشخص - الذي رفض الكشف عن جنسيته - تم القاء القبض عليه بعد معلومات وصلت إلى الشرطة"، مبينا ان "الأموال التي في حوزته ليست مسروقة وانما جمعها من خلال التسول".

وتشهد محافظة أربيل حملة لاعتقال الذين يتسولون في الأماكن العامة والشوارع الرئيسة مدعين العوز والمرض والإعاقة.

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