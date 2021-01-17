أبرزها الشاي والاستحمام.. 5 أشياء لا تفعلها بعد الأكل مباشرة

2021/01/17 | 23:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشر موقع "خنيال" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن جملة من العادات التي نمارسها بعد تناول الطعام دون التفطّن إلى الأضرار الصحية الناجمة عنها.

الاستحمام

قال الموقع في هذا التقرير أن درجة حرارة جسم الإنسان ترتفع بشكل طفيف أثناء الاستحمام، لذلك يحتاج الجسم إلى ضخ المزيد من الدم إلى الجلد ما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم.



لذلك، من الأفضل الاستحمام بعد 30 دقيقة من تناول الطعام.

شرب الشاي

اعتاد الكثير من الأشخاص على شرب كوب من الشاي في وقت الغداء.



ولكن تظهر الأبحاث أن هذا المشروب غير الضار يمنع امتصاص الحديد، العنصر الدقيق المهم للصحة.



لذلك، ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأطفال والحوامل بشرب الشاي بعد مرور ساعة على الأقل من تناول الطعام.



كما يمكن للكبار شرب فنجان من القهوة شريطة ألا يكون ذلك على معدة خاوية، أو الاكتفاء بشرب كوب من الماء.

النوم

أثبتت بعض الدراسات أن الاعتقاد الشائع بأن النوم بعد الأكل يمكن أن يزيد من الوزن لا أساس لها من الصحة.



ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر الضرر الناجم عن هذه العادة.



فالنوم على البطن بعد تناول الطعام يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالانزعاج، مثل حرقة المعدة وزيادة حموضة المعدة.



كما ثبت أن النوم بعد تناول وجبة الغداء أو العشاء مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.



ويُجمع المختصون على أنه من المستحسن الخلود إلى النوم بعد ساعتين على الأقل من تناول الطعام.

ممارسة الرياضة

لا ينصح الخبراء بممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الطعام بغض النظر عن مدى جاذبية هذه الفكرة بالنسبة للكثير من الأشخاص.



يمكن أن يتسبب التمرين على بطن ممتلئة في حدوث مضايقات مثل الفواق والغثيان بالإضافة إلى عواقب أكثر خطورة مثل الإصابات والتشنجات.

وفي حال كنت لا تستطيع الاستغناء عن ممارسة الرياضة بعد الأكل، فيمكن أن تقتصر على ممارسة المشي على مهل في حين لا يمكنك أن تمارس بقية أنواع التمارين إلا بعد مرور ساعتين على الأقل من تناول الطعام.

التدخين

تعمل كافة أجهزة الجسم بشكل أساسي أثناء عملية الهضم.



وخلال هذه العملية، سوف يمتص الجسم النيكوتين أكثر، ما يضاعف تأثيره السلبي على الصحة.



كما ثبُت أن التبغ يمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والفيتامينات سي ودي.



وقد يمنع هذا الأمر الجسم من الاستفادة من الأطعمة الصحية بالطبع من الأفضل الإقلاع عن التدخين.

ولكن إذا كنت تفعل ذلك بشكل معتاد وتحتاج إلى سيجارة بعد الأكل، فامنح جسمك 20 دقيقة على الأقل بعد تناول الطعام قبل التدخين.

ترجمة : عربي 21

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرزها الشاي والاستحمام.. 5 أشياء لا تفعلها بعد الأكل مباشرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرزها الشاي والاستحمام.. 5 أشياء لا تفعلها بعد الأكل مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).