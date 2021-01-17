المالية النيابية: بدء العد التنازلي للموازنة.. وتعد

2021/01/17 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي اليوم الاحد عن استمرار اجتماعات اللجنة المالية النيابية لتعديل بعض مواد الموازنة وكذلك أجتماعات اللجنة المالية الفرعية ،اذ اجتمعت اللجنة المالية الفرعية مع وزارة النقل والمواصلات لبحث تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة بشقيها الأستثماري والتشغيلي لضغط النفقات والتوجيه بضرورة تعظيم الأيرادات لتقليل نسبة العجز وكيفية استغلالها لتحقيق المصلحة العامة للبلد.وطلبت اللجنة بيانات تفصيلية من أجل تحقيق أهدافها.

وذكرت النائب التميمي بأن اللجنة المالية قد أنهت قراءة مواد الموازنة وأجلت اتخاذ القرارات الحاسمة في بعض المواد التي فيها جنبة سياسية أو فيها جنبة مالية كبيرة .

وأشارت التميمي الى ان اللجنة ستخصص الايام القادمة لاعداد عدة سيناريوهات لكل قرار مؤجل لدراسة كلفة كل سيناريو مطروح ومقدار تأثيره على اجمالي النفقات ،فضلا عن بدائل تعظيم الايرادات الاخرى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها.

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