خلاطي يزف بشرى للمشمولين بهذا القانون

2021/01/17 | 23:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} زف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، المشمولين بقانون التدرج الطبي المعدل تضمينهم في موازنة 2021.

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