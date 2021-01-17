كتاب ( النصر) ف 3 :شروط النصر: الصبر ( 3 ) ملامح الصبر في الإسلام - أحمد صبحى منصور

2021/01/17 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ الصبر في الإسلام ليس خنوعا وخضوعا كالصبر المصرى ، وليس أيضا كالصبر المرتبط بالاعتداء والحروب الشيطانية في سبيل السلطة والثروة صراعا على حُطام الدنيا .



أكابر المجرمين في الأرض من الخلفاء الفاسقين أصحاب الفتوحات صبر جنودهم في القتال، وكذلك فعل جنود من سبقهم ،ليس أولهم الاسكندر وقيصر ، وليس آخرهم نابليون وهتلر .



2 ـ التقوى هي القاسم الأعظم في موضوعات الصبر .



والتقوى هي موجز الإسلام ......





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