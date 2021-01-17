بالوثيقة.. تعيين ثلاثة قضاة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية

2021/01/17 | 23:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم الاحد، تعيين ثلاثة قضاة بمنصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية.القضاة هم:1-نجم احمد عبد الله.2-كاظم عباس حبيب.3-حسن فؤاد نعيم.

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