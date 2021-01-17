وزير الخارجية ورئيس مجلس المفوضين يبحثان التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/17 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكرة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس في مبنى وزارة الخارجيّة اجتماعاً موسعاً حضره القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكّرة خلال هذه السنة".واضاف، انه "جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها".وتابع، "كما بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجيّة والمنظمات الدولية".وقال الوزير، بحسب البيان، أن "الوزارة ستضع إمكانياتها كافة بالتعاون مع المنظمات الدوليّة والمراقبين لإنجاح الإنتخابات".وأشار الى أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشددا على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".من جانبه، شدد رئيس مجلس المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات على "ضرورة تعاون جميع الوزارات ومؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاز خططها، وقدّم تقريراً عن الاستعدادات التي إتخذتها المفوضيّة لإنجاح العملية الانتخابية.

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