ماجدة التميمي : بدأ العد التنازلي لحسم القرارت المهمة في موازنة عام 2021

2021/01/17 | 23:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت النائبة ماجدة التميمي استمرار اجتماعات اللجنة المالية النيابية لتعديل بعض مواد الموازنة وكذلك أجتماعات اللجنة المالية الفرعية .وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ان اللجنة المالية الفرعية عقدت اجتماعا مع وزارة النقل لبحث تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة بشقيها الأستثماري والتشغيلي لضغط النفقات والتوجيه بضرورة تعظيم الأيرادات لتقليل نسبة العجز وكيفية استغلالها لتحقيق المصلحة العامة للبلد.وطلبت اللجنة بيانات تفصيلية من أجل تحقيق أهدافها.وذكرت التميمي أن اللجنة المالية قد أنهت قراءة مواد الموازنة وأجلت اتخاذ القرارات الحاسمة في بعض المواد التي فيها جنبة سياسية أو فيها جنبة مالية كبيرة .وأشارت الى ان اللجنة ستخصص الايام القادمة لاعداد عدة سيناريوهات لكل قرار مؤجل لدراسة كلفة كل سيناريو مطروح ومقدار تأثيره على اجمالي النفقات ،فضلا عن بدائل تعظيم الايرادات الاخرى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأنها./انتهى9

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