السودان.. ارتفاع حصيلة القتلى في دارفور وإصدار قرارات عاجلة

2021/01/18 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الأحداث الدموية التي تشهدها مدينة الجنينة في الإقليم، تزامنا مع إعلان الحكومة السودانية إرسال تعزيزات أمنية إثر اشتباكات عنيفة غربي البلاد.

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