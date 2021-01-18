مختار الموسوي لـNRT: نزاهة الانتخابات والمشاركة الواسعة تتطلبان وقتا اضافيا عن الذي حددته الحكومة

2021/01/18 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي، الاحد، إن اغلب القوى السياسية مع اجراء انتخابات مبكرة، في حال تم ضمان نزاهتها.

وأضاف الموسوي في تصريح خص به موقع NRT عربية، (17 كانون الثاني 2021)، ان "الكتل السياسية سبق لها وان تباحثت مع المفوضية حول امكانية الاخيرة اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لكن الجواب كان انه من الصعب ضمان نزاهة العملية والمشاركة الواسعة خلال هذه الفترة التي حددتها الحكومة".

واشار الموسوي، إلى أن "نسبة المواطنين الذين حصلوا على البطاقة البايومترية لا يتجاوزون الـ25 مليون شخص، ما يدل على ان الامر بحاجة الى وقت اضافي".

وأكد أنه "في حال رفضت الحكومة الحالية طلب المفوضية بتمديد موعد اجراء الانتخابات، فان الحكومة ملزمة بضمان نزاهة العملية ومنع التزوير فيها".

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