وزير الخارجية يبحث مع رئيس المفوضية استعدادات الانتخابات المبكرة

2021/01/18 | 00:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاحد، مع رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان، تحضيرات الانتخابات المبكّرة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2021)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس، في مبنى وزارة الخارجيّة العراقيّة، إجتماعاً موسعاً حضره القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مضيفا أنه "جرى خلال الاجتماع بحث التحضيرات لإجراء الانتخابات المبكّرة خلال هذه السنة".

وأكّدَ الوزير أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي"، مشددا على "إستعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء إنتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية".

واشار البيان الى أنه "جرى النقاش حول الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجيّة حول التواصل مع المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة و دعمها للعملية الانتخابية ودعوة مراقبين دوليين لمراقبتها".

وأضاف أنه "بحث القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية، لاسيما التعاون المشترك بين وزارة الخارجيّة والمنظمات الدولية".

وقال الوزير إن "الوزارة ستضع كافة إمكانياتها بالتعاون مع المنظمات الدوليّة والمراقبين لإنجاح الإنتخابات".

وشدد رئيس مجلس المفوضيّة العليا المستقلة للانتخابات على "ضرورة تعاون كافة الوزارات ومؤسسات الدولة مع مفوضية الانتخابات لإنجاز خططها، وقدّم تقريراً عن الاستعدادات التي إتخذتها المفوضيّة لإنجاح العملية الانتخابية".

وحضر اللقاء، "كريم التميمي مستشار رئيس الجمهورية، وعبدالحسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء، وممثل عن بعثة الأمم المتحدة (يونامي)".

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