أول تعليق حكومي بعد مقترح المفوضية بتمديد موعد الانتخابات الى تشرين الاول

2021/01/18 | 00:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ترأس وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، في مبنى وزارة الخارجيّة العراقيّة إجتماعاً موسعاً حضره القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

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