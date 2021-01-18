البرازيل توافق على استخدام لقاحين مضادين لكورونا

2021/01/18 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وافقت الهيئة التنظيمية الوطنية في البرازيل على استخدام لقاحي "إسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفاك" الصيني.

ووردت في وقت سابق تقارير مفادها، أن "الوكالة الوطنية للرقابة الصحية رفضت طلب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركةUniao Quimica البرازيلية، اعتماد لقاح "سبوتنيكV" ضمن إجراءات ترخيص الاستخدام الطارئة".

من جانبه، نفى صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي صحة هذه التقارير، مؤكدا أن "البرازيل طلبت من الجانب الروسي بيانات إضافية حول اللقاح وسيتم تزويدها بهذه البيانات قريبا".

وأشار، إلى أن "هذا يمثل إجراء عاديا ولا يعني إطلاقا رفض تسجيل اللقاح الروسي".

المصدر: RT

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