وزير الزراعة العراقي يوجّه بوضع آلية لزيادة محصول الذرة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

2021/01/18 | 00:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، بوضع آلية دقيقة لزيادة المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن هيئة …

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